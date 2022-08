Pronostic Glasgow Rangers Union Saint-Gilloise : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Les Rangers tentent de renverser l'Union Saint-Gilloise

Les Rangers sortent d'une saison frustrante. 2du championnat d'Ecosse derrière leur grand rival le Celtic, les Ecossais se sont également inclinés en finale de l'Europa League face à l'Eintracht Francfort lors de la séance de tirs aux buts. Pour son premier match officiel de la nouvelle saison, le club de Glasgow avait dominé Livingston (1-2) en championnat. Ce week-end, le club des Morelos et Tavernier s'est encore imposé, cette fois à domicile face à Kilmanorck (2-0). En revanche, les Glasgow Rangers ont été surpris en Belgique au match aller (2-0) et ils sont donc dans l'obligation de gagner pour voir les barrages de cette C1.

Promu la saison dernière en Jupiler League, l'Union Saint-Gilloise a failli réaliser l'exploit incroyable de remporter le titre. Ce club historique de Bruxelles a payé le fait que le championnat belge se termine par une phase finale entre les mieux classés, et a finalement échoué à la 2place. Sur sa lancée, le club belge a donc créé la surprise à domicile lors du match aller de ce tour préliminaire grâce à des buts de Teddy Teuma passé par le Red Star et de son buteur attitré Vanzeir (2-0). C'est en revanche beaucoup moins bien en championnat avec un bilan équilibré sur les 3 premières journée : un nul à Saint-Trond (1-1), une victoire à domicile contre Charleroi (1-0) et une défaite sévère ce week-end à Mechelen (3-0). Moins bien à l'extérieur qu'à domicile sur ce début de saison, l'Union Saint-Gilloise devrait logiquement céder chez les Glasgow Rangers.