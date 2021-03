Pronostic Glasgow Rangers Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Glasgow Rangers – Slavia Prague : les Rangers tournés vers l’Europe

Assurés de remporter le titre en Premiership écossaise, les Glasgow Rangers peuvent pleinement se concentrer sur ce match retour face au Slavia Prague. Lors du match aller, les Ecossais peuvent s'estimer heureux d'avoir obtenu le match nul, tant les Tchèques ont dominé et ont eu les meilleures opportunités. Le portier McGregor a notamment réalisé un superbe arrêt qui a permis à sa formation de tenir ce bon score de parité à l'extérieur (1-1). Depuis le début de saison, les hommes de Steven Gerrard réalisent un parcours incroyable puisqu'ils ne comptent qu'une seule défaite, toutes compétitions confondues, face à St Mirren en Coupe d'Ecosse. A domicile, les Rangers ont quasiment réalisé le parcours parfait puisque seul le Benfica, lors de la phase de groupe d'Europa League, a réussi à prendre un point à Ibrox Park. Le club de Glasgow veut s'appuyer sur cette confiance pour terrasser une solide formation du Slavia Prague.

En effet, le club tchèque se montre très performant en Europa League. Au tour précédent, après avoir fait match nul à domicile, les hommes de Trpisovsky sont allés chercher leur qualification sur la pelouse de Leicester (0-2), actuel troisième de Premier League. Largement en tête de son championnat, le Slavia, peut comme les Rangers jouer le coup à fond sur la scène européenne. Lors de la phase de groupe, les Tchèques s'étaient montrés décevants loin de leur base avec notamment deux revers sur la pelouse du Bayer Leverkusen et de l'Hapoel Beer Sheva. Pour cette manche retour joué en Ecosse, les Rangers devraient être en mesure de s'imposer et par la même se qualifier pour les quarts de finale.