Pronostic Glasgow Rangers PSV Eindhoven : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Un nouveau match à buts pour le PSV chez les Rangers

du championnat d'Ecosse derrière leur grand rival le Celtic et finaliste de l'Europa League face à l'Eintracht Francfort (défaite au tirs au but), les Glasgow Rangers sortent d'une belle saison mais frustrante. Ils ont désormais l'occasion de jouer les poules de la Ligue des Champions pour la 1re fois depuis 2010. Entré en lice au tour précédent face à l'Union Saint-Gilloise, les Glasgow Rangers ont été surpris en Belgique au match aller (2-0), mais ils ont totalement renversés à la situation chez eux, à Ibrox Park (3-0). Ce week-end, ils ont enchaîné à la maison en dominant Livingstone en championnat sur le score de 4-0. Lors des deux matchs, le buteur Colak (ex-Malmö) a scoré.

En face, le PSV a sorti Monaco la semaine passée. Après avoir bien failli repartir du Rocher avec la victoire (score final 1-1), les Néerlandais sont cette fois presque passé à la trappe au retour. Menés 2-1 à domicile, ils ont égalisé en fin de match avant de l'emporter sur un but marqué en prolongation par Luuk de Jong (victoire 3-2 score final). Le nouveau club de l'ancien gardien niçois Benitez n'a connu que des matchs à buts depuis le début de la saison puisqu'il a aussi remporté la SuperCoupe des Pays-Bas (5-3), ainsi que ses 2 matchs de championnat : 4-1 face à Emmen et 5-2 ce week-end face aux Go Ahead Eagles. Chez des Rangers très forts à domicile et qui devraient marquer, le PSV devrait connaître un nouveau match avec les 2 équipes qui marquent.