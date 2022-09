Pronostic Glasgow Rangers Naples : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Le Napoli sur sa lancée face aux Rangers

Ce mercredi au lieu de mardi, Ibrox Park devrait faire le plein pour le retour des Rangers en Ligue des Champions. Champion d'Ecosse il y a deux saisons, le club écossais n'avait pas réussi à passer les tours préliminaires de C1 et avait dû se contenter de l'Europa League, où le club s'était hissé en finale, seulement dominé lors de la séance des tirs aux buts par l'Eintracht Francfort. L'an passé, la formation écossaise a perdu son titre de champion au profit du grand rival du Celtic. Contraint de passer une nouvelle fois par les tours préliminaires, les Rangers se sont cette fois qualifiés pour la phase de groupe grâce à ses succès compliqués sur l'Union Saint Gilloise et le PSV Eindhoven. En championnat, les hommes de Giovanni Bronckhorst ont perdu des points face à Hibernian (2-2) et lors de sa lourde défaite dans le Old Firm face au Celtic (4-0). 2es, les Rangers accusent déjà 5 points de retard sur leurs grands rivaux. Pour son retour en Ligue des Champions, le club de Glasgow est également passé au travers à Amsterdam (4-0) en étant dominé dans tous les domaines du jeu. Troisième de Serie A l'an passé, le Napoli a directement intégré la phase de groupe de la Ligue des Champions. Pour leur premier match, les Napolitains ont fait forte impression en surclassant à domicile Liverpool (4-1). Impressionnants d'intensité, les Italiens ont parfaitement joué le coup offensivement avec les Osimhen, Politano, Zielinski et le Messi géorgien Kvaratskhelia. A noter également, la très bonne prestation de l'ancien Marseillais Zambo Anguissa, au four et au moulin au milieu de terrain. Le très bon début de saison du Napoli étonne car le club a connu de nombreux départs à l'intersaison avec les Koulibaly, Ruiz, Mertens ou Insigne, partis défendre de nouvelles couleurs. Moins rayonnant que contre Liverpool, Naples s'est imposé ce week-end contre la Spezia (1-0) en arrachant la victoire grâce à un but en toute fin de match par Raspadori. Pour ce déplacement en Ecosse, Spalletti ne pourra pas compter sur l'attaquant nigérian Osimhen blessé, mais le fils Simeone l'a parfaitement remplacé mercredi dernier en marquant son 1but en carrière en C1. Dans un Ibrox Park en fusion, Napoli devrait profiter de sa capacité à contre-attaquer pour empocher une nouvelle victoire dans cette édition de la Ligue des Champions.