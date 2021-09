Pronostic Glasgow Rangers Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Glasgow Rangers – Lyon : Les 2 équipes marquent

Les Rangers ont mis fin la saison dernière à la domination du Celtic sur le championnat écossais. La formation de Glasgow a réalisé une saison incroyable, terminée avec 25 points d’avance sur le grand rival. De plus, les hommes de Steven Gerrard s’étaient hissés jusqu’en 8de finale de l’Europa League face au Slavia Prague. Cette saison, les partenaires de Tavernier se sont fait surprendre dès la 1journée à Dundee (0-1), mais ont ensuite repris leur marche en avant en dominant successivement Ross County, St Johnstone et surtout le Celtic. Avec 12 points, la bande à Gerrard a déjà pris la tête de la Premiership écossaise. Obligé de passer par les barrages pour intégrer la phase de poule de la Ligue des Champions, les Rangers se sont inclinés contre Malmö au terme de deux matchs avec des buts des deux côtés (deux défaites 2-1) et ils ont été basculés en Europa League, où ils se sont défaits difficilement du modeste club d'Alashkert. Une nouvelle fois, Steven Gerrard devrait s’appuyer ce jeudi sur les Roofe, Morelos, Kent ou Kamara, international finlandais qui a récemment affronté l’équipe de France.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique Lyonnais est reparti sur un nouveau cycle avec Peter Bosz. La formation rhodanienne reste sur un exercice décevant, devancé par le trio Lille, PSG et Monaco. Cette semaine s’annonce très importante pour le futur lyonnais puisque ce jeudi les Olympiens affrontent les Rangers, adversaire le plus difficile de cette poule de C3, avant d’affronter le PSG en Ligue 1. Après une entame de championnat poussive pendant laquelle il a été tenu en échec par Brest (2-2) et Clermont (3-3), avant de subir une lourde défaite à Angers (0-3), l’OL s’est relancé en s’imposant à Nantes (0-1) avant de prendre le dessus sur Strasbourg (3-1) le week-end dernier. Lyon encaisse donc beaucoup trop de buts sur ce début de saison même si son attaque répond présent. En forme en ce début de saison, Dembélé compte 4 buts au compteur, mais il est forfait ce jeudi. Sans lui, l’international algérien Slimani sera l’une des menaces principales pour la défense des Rangers. Le lyonnais s’attend à un accueil chahuté suite à ses années au Celtic. Arrivé en fin de mercato, Xherdan Shaqiri devrait enchainer et être épaulé par les Guimaraes et Paqueta, finalement tous du voyage en Ecosse. Dans un Ibrox Park sans doute bouillant, Rangers et Lyonnais devraient offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Glasgow Rangers Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !