Pronostic Glasgow Rangers Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Liverpool, l’Europe comme remède face aux Rangers

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Glasgow Rangers Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Glasgow Rangers abattent certainement leur dernière carte dans cette Ligue des Champions. En effet, le club écossais compte aucun point après 3 journées de C1 et n’a toujours pas inscrit le moindre but. Les hommes de Giovanni van Bronckhorst se sont d'abord lourdement inclinés contre l’Ajax (0-4) et le Napoli (0-3). La semaine passée, les Rangers n’ont pas existé à Anfield et ont logiquement subi la loi des Reds (2-0). McGregor permettant à son équipe que le score ne soit pas plus lourd. Dans un Ibrox Park qui s’annonce survolté, le club écossais va certainement jouer son va-tout, ce qui devrait nous offrir un match nettement plus ouvert qu’à l’aller. Si la dynamique n’est pas bonne en Europe, les Rangers sont toujours dans le coup en Premiership écossaise avec 2 points de retard sur le grand rival du Celtic. Le week-end dernier, la formation de Glasgow s’est imposée facilement face à St Mirren (4-0) avec notamment un doublé de Colak. Le Croate est le meilleur buteur du championnat écossais et devrait être aligné lors de la réception de Liverpool après que Morelos a eu sa chance à l'aller.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Liverpool doit revoir ses objectifs en Premier League après sa défaite à l’Emirates face à Arsenal (3-2). En effet, lesaccusent désormais 14 points de retard sur l’actuel leader et s’apprête à affronter une formation de Manchester City qui terrasse tout ce qui se présente. Dimanche dernier, les hommes de Klopp ont confirmé leurs grandes difficultés face auxmais n’ont pas été aidés par les décisions arbitrales, avec notamment un penalty généreusement accordé aux Londoniens. Dans cette mauvaise passe, Liverpool vient en plus de perdre deux éléments importants avec Trent Alexander Arnold et Luis Diaz, sortis sur blessure face à Arsenal. Néanmoins, les Reds semblent au-dessus de ces Rangers inoffensifs et sont conscients qu’un succès les amènerait certainement vers une qualification en 8de finale en attendant des jours meilleurs. Pour réussir cet objectif, le technicien allemand devrait s’appuyer sur son nouveau système en 4-2-3-1 avec un Firmino évoluant dans une position un peu plus reculée derrière Darwin Nunez. Arrivé cet été, l’Uruguayen avait connu un match aller frustrant en manquant de nombreuses occasions. En revanche, l’ancien de Benfica avait trouvé le chemin des filets face aux Gunners. S’il retrouve son efficacité, il pourrait être déterminant dans cette rencontre, d’autant plus que Salah est loin de son meilleur niveau. Malgré un passage délicat, Liverpool devrait faire le job face aux Rangers et décrocher une victoire importante.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Glasgow Rangers Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !