Pronostic Glasgow Rangers Leipzig : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa

Leipzig encore costaud en déplacement chez les Glasgow Rangers

L’Ibrox Stadium devrait être tout aussi bouillant que ne l’était Ibrox Park lors des grandes soirées européennes des années 90. Les Glasgow Rangers débutent cette demi-finale avec un handicap d’un but, concédé en toute fin de match à Leipzig. Les hommes de Giovanni van Bronckorst connaissent déjà cette situation puisqu’au tour précédent, ils avaient perdu à Braga (1-0) avant de renverser les Portugais au retour (3-1, après prolongation). En tout début de cette C3, le club écossais était tombé dans le groupe de Lyon et avait dû se contenter de la deuxième place derrière l'OL. Ensuite, les Rangers avaient fait tomber un gros morceau en barrage avec le Borussia Dortmund. Les partenaires de Tavernier ont réalisé une excellente prestation pour s’imposer face aux Allemands (2-4) avant de faire mieux que gérer au retour (2-2). En 8, la formation des Glasgow Rangers a pris le meilleur sur l’Etoile Rouge de Belgrade grâce à sa victoire aisée du match aller (3-1, défaite 2-1 au retour). En championnat, les Rangers ne devraient pas pouvoir conserver leur titre puisque le Celtic compte 6 points d’avance. Le week-end dernier, les protégés de Van Bronckorst ont raté l’opportunité de se rapprocher en concédant le nul face à leurs grands rivaux. Pour la réception de Leipzig, le coach batave est privé de plusieurs éléments puisque les Hagi, Morelos, Ofoborth et Roofe devraient encore manquer ce rendez-vous.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leipzig avait débuté la saison en Ligue des Champions où il avait fini en troisième position de son groupe derrière Manchester City et le Paris Saint-Germain. Basculé en Europa League, Leipzig s’est imposé contre la Real Sociedad en 16de finale. Ensuite, le club allemand a profité de l’exclusion des équipes russes et donc du Spartak pour intégrer directement les quarts de finale. Comme face à la Real Sociedad, les Allemands ont fait la différence en 1/4 contre l’Atalanta Bergame en s’imposant à chaque fois sur la pelouse de leur adversaire au retour. Contre les Rangers à l'aller, les partenaires de Forsberg ont souffert la semaine passée mais ont trouvé la faille en toute fin de match par le piston sous-coté Angelino. Leipzig a une fin de saison très chargée avec cette Europa League, la finale de la Coupe d’Allemagne face à Fribourg, mais aussi en Bundesliga où la course au Top 4 bat son plein . Les forces laissées en Europe se font ressentir en Bundesliga, où les protégés de Tedesco viennent de s’incliner lors des deux dernières journées face à l’Union Berlin (1-2) et le week-end dernier contre le Borussia Mönchengladbach (3-1) malgré un but de l'international français Nkunku. Impressionnant depuis le début de saison, l’ancien Parisien a inscrit son 31but toutes compétitions confondues contre Gladbach’. Très fort à l'extérieur dans cette C3, Leipzig devrait profiter des risques pris par les Rangers pour faire la différence en contres dans l’Ibrox Stadium.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Glasgow Rangers Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !