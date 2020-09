Pronostic Glasgow Rangers Galatasaray : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Les Glasgow Rangers font le job à domicile face à Galatasaray

L'affiche du dernier tour des barrages d'Europa League met aux prises les Glasgow Rangers à Galatasaray. Les Ecossais ont terminé en 2position de leur championnat derrière l'intouchable Celtic. Les hommes de Steven Gerrard progressent chaque saison et mettent de plus en plus de pression sur la bande à Lennon. Après 9 journées de Premiership, les Rangers sont cette fois leaders mais comptent un match de plus que leur grand rival. Le club écossais a disputé plusieurs tours de barrage en Europa League. Les partenaires de Morelos sont allés s'imposer chez les Lincoln Red Imps (0-5) et chez les Néerlandais de Willem II (0-5), faisant grosse impression. La saison dernière, la bande à Gerrard avait réussi un parcours intéressant en Europa League en atteignant les huitièmes de finale face à Leverkusen. En face, Galatasaray sort d'une saison décevante, terminée à la 6place, mais suffisante pour participer aux barrages d'Europa League. Les hommes de Fatih Terim ont mieux débuté ce nouveau championnat avec 2 victoires et un nul. Les partenaires de l'ancien monégasque Falcao se sont notamment imposés chez le champion en titre, l'Istanbul Basaksehir. Ce week-end, les Turcs ont partagé les points à domicile face à Fenerbahce. En Europa League, Galatasaray s'était défait des Azéri de Neftci Baku (1-3) et des Croates de l'Hadjuk Split (2-0). Dans leur célèbre Ibrox Park, les Rangers semblent en mesure de s'imposer face à une formation de Galatasaray irrégulière.