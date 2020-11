Pronostic Glasgow Rangers Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Les Glasgow Rangers sur leur lancée face à Benfica !

Tombés au plus bas avec une descente administrative, les Glasgow Rangers sont remontés dans l’élite il y a quelques saisons. Le club écossais a passé un cap depuis que Steven Gerrard a repris en mains le club en 2018. Dans l’ombre du Celtic ces dernières saisons, les Rangers sont en train de réaliser un excellent départ dans toutes les compétitions auxquelles ils participent. En effet, en Premiership, les protégés de Gerrard comptent 11 points d’avance sur le Celtic et sont invaincus après 15 journées. Lors de ce parcours, les Rangers se sont notamment imposés face au Celtic (0-2) et viennent de signer deux grosses victoires face à Hamilton (8-0) et Aberdeen (4-0). En Europa League, les partenaires de Tavernier se sont imposés face au Standard Liège (0-2) et le Lech Poznan (1-0). A l’aller, les Ecossais ont pris un bon point au Portugal dans une rencontre folle (3-3).chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐Lors de l'exercice 2019-2020, le Benfica a calé lors de la dernière ligne droite de la saison et a été dépassé par Porto. Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le club lisboète s’est incliné cet été face au Paok Salonique. Reversés en Europa League, les Portugais ont dominé le Lech Poznan (2-4) et le Standard Liège (3-0) avant de partager les points avec les Glasgow Rangers (3-3) grâce à une excellente fin de rencontre. Bien parti en Liga Nos, le Benfica a en revanche connu deux défaites de rang face au Boavista (3-0) et contre Braga (2-3). A domicile et après avoir obtenu le nul à l'extérieur à l'aller, les Rangers semblent en mesure de poursuivre leur excellente dynamique et s’imposer face à une Benfica pas génial.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Glasgow Rangers Benfica détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !