Pronostic Glasgow Rangers Bayer Leverkusen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre Rangers et Leverkusen !

Ce huitième de finale d’Europa League entre les Rangers et le Bayer Leverkusen réveille le souvenir des grandes soirées européennes vécues à Ibrox Park. La formation écossaise de retour en Premiership en 2017 est cette saison 2du classement derrière l’intouchable Celtic (13 points d’avance). Les hommes de Steven Gerrard progressent cependant, et montrent en Europe de bonnes dispositions. Les Ecossais ont terminé deuxièmes de leur groupe qui comprenaient également Porto, les Young Boys et Feyenoord. Au tour précédent, les Rangers ont réussi un exploit face à Braga. En effet à l’aller, le club de Glasgow s’est retrouvé mené 2-0 jusqu’à la 67minute, moment choisi par l'international roumain Hagi pour sortir de sa boîte et redonner espoir à sa formation. Le fils de Gheorge a totalement réussi sa mission puisqu’il a été l’auteur du but vainqueur à la 82minute de ce match fou (victoire 3-2 des Écossais). Au retour, les hommes de Gerrard ont assuré et se sont imposés (1-0). Avec Defoe, Morelos, Hagi ou Kent, les Rangers ont du potentiel en attaque.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayer Leverkusen n’est pas en reste et s’améliore match après match. Emmené par son stratège Kai Havertz, Leverkusen reste sur une très belle série de 8 victoires pour un nul. En Europa League, les Allemands se sont tranquillement défaits du FC Porto (5-2 en cumul) et en Bundesliga le club entraîné par Peter Bosz est remonté à la 4place, qualificative pour la Ligue des Champions. Le week-end dernier, le Bayer a surclassé l’Eintracht Francfort dans un duel d'équipes d'Europa League (4-0). Dans cette affiche entre deux belles équipes, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté, comme lors de 8 des 10 derniers matchs du Bayer et comme lors de 5 des 8 matchs de C3 des Rangers.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(194€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Rangers Bayer Leverkusen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !