Pronostic Glasgow Rangers Anvers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Des Glasgow Rangers royaux face à Anvers

Les Glasgow Rangers semblent se diriger tout droit vers le titre en Ecosse, après plus de 10 ans d'attente. Relégué administrativement en quatrième division écossaise en 2012, le club écossais a su réintégrer l'élite et se trouve désormais à lutter pour une place en 8e de finale de l'Europa League. Cet excellent parcours est aussi à mettre à l'actif de Steven Gerrard qui réalise un excellent travail depuis sa nomination à la tête des Rangers. Le bilan de la formation écossaise est exceptionnel cette saison avec une seule défaite en 41 rencontres disputées. Passés par les barrages d'Europa League, les Glasgow Rangers sont ensuite sortis premiers de leur groupe du 1er tour, devant le Benfica. Lors du match aller en Belgique, les protégés de Steven Gerrard sont allés chercher la victoire en Belgique, au bout du temps additionnel (3-4), sur un penalty de Barisic. Sur leur lancée, les Rangers ont dominé Dundee en Premiership ce week-end (4-1) et comptent 18 points d'avance sur le Celtic.

En face, le Royal Anvers occupe la 2e place du classement en Jupiler League, tout de même avec 15 points de retard sur le Club Bruges. Les hommes de Franck Vercauteren sont un peu moins bien lors des dernières semaines, puisqu'ils restent sur 4 matchs consécutifs toutes compétitions confondues sans le moindre succès. Tenus en échec lors des deux dernières journées de championnat, le club belge compte plusieurs absences importantes dont celle de Dieumerci Mbokani, le meilleur buteur de cette formation. Impressionnants cette saison, les Glasgow Rangers devraient poursuivre sur leur rythme effréné et confirmer leur victoire du match aller.