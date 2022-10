Pronostic Glasgow Rangers Ajax Amsterdam : analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Ajax lessive les Rangers

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Glasgow Rangers Ajax Amsterdam :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Glasgow Rangers connaissent un retour délicat en Ligue des Champions. En effet, le club écossais se trouve en dernière position de son groupe de qualification avec 0 point a compteur. Le bilan est cauchemardesque puisque les hommes de van Bronckhorst n’ont inscrit qu’un seul but mais en ont concédé 19 (soit près de 4 par match). Sur le plan national, les Rangers accusent 4 points de retard sur le leader, les rivaux du Celtic. Le week-end passé, les Rangers se sont facilement imposés face à une formation d’Aberdeen (4-0) qui joue pourtant les premiers rôles. Lors de cette rencontre, le buteur croate Colak a inscrit une nouvelle réalisation et a consolidé sa place en tête du classement des meilleurs buteurs avec 11 buts. Avec sa défaite de l’aller (4-0), le club de Glasgow a très peu d’espoir d’accrocher la 3e place qui permet d’être rebasculé en Europa League. Il faudrait en effet qu'elle gagne par 5 buts d'écart.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Ajax est donc bien placé pour accrocher cette 3place et va tout mettre en œuvre pour ne pas laisser les Ecossais espérer le moindre exploit. Battus lors de leurs confrontations face à Naples et Liverpool, les Néerlandais avaient surclassé le club écossais à l’aller (4-0) avec un Kudus inspiré. Au niveau national, l’Ajax est en tête avec un seul point d’avance sur le PSV Eindhoven. Le week-end dernier, les joueurs bataves n’ont pas joué de rencontre officielle et seront prêts à en découdre avec l’ambiance d’Ibrox Park. Lors de la dernière journée de C1, l’Ajax avait réalisé une très bonne entame face à Liverpool mais avait raté de très belles opportunités. Il avait ensuite payé ce manque d’efficacité. Avec les Tadic, Brobbey, Bergjwin, Kudud ou Berghuis, l’Ajax possède un potentiel offensif qui devrait lui permettre de faire mal à la défense des Rangers. Un cran au-dessus de son adversaire, l’Ajax devrait s’imposer à Ibrox face aux Rangers.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Glasgow Rangers Ajax Amsterdam détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !