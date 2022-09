Pronostic Girona Valladolid : analyse, cotes et pronos du match de Liga

Un Gérone – Valladolid cadenassé

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Girona Valladolid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir affronté et battu Almeria la semaine passée (1-0 sur un but à la 93), Valladolid se déplace chez l’autre promu, Girona. Sixième de Liga 2 la saison passée, le club catalan était passé par les playoffs pour retrouver l’élite. Le retour en Liga est cependant compliqué pour les Blanquivermelis avec seulement 4 points pris après 4 journées. Au rayon des bons points, les hommes de l'ancien coach olympien Michel se sont imposés contre Getafe (3-1) et ont pris un point lors de la dernière journée sur la pelouse de Majorque (1-1) grâce à un penalty de Saiz inscrit dans les arrêts de jeu. Avant cela, Gérone s’était en revanche incliné face à Valence et le Celta Vigo. Dans cette équipe, on retrouve le brésilien du Real Madrid Reinier, prêté par la Maison Blanche et le buteur Stuani qui pourrait de nouveau être sur le flanc pour la réception de Valladolid.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En terminant 2de Liga 2, Valladolid est monté directement en Liga sans passer par les barrages comme Gérone. Après avoir connu beaucoup de joies lors de cette promotion, le Real s’attend à un exercice bien plus compliqué dans l’élite du foot espagnol. Le début de saison confirme cette tendance puisque Valladolid a lourdement été battu par deux gros morceaux, Villareal (0-3) et le FC Barcelone (4-0). Entretemps, le Real avait pris un point face à un FC Séville qui a mal démarré (1-1). Laa profité d’un calendrier plus clément avec la réception d’Almeria (1-0) pour décrocher sa première victoire grâce à l’Israélien Weissman, rentré quelques minutes plus tôt après plusieurs matchs sur le flanc suite à une blessure. Cette opposition entre deux formations promues devrait nous offrir un match fermé avec moins de 3 buts, comme lors de 3 des 4 matchs de Gérone cette saison tandis que Valladolid n'a marqué que 2 buts sur les 4 premières journées.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(312€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Girona Valladolid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !