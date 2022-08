Pronostic Girona Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona solide à domicile face à Getafe

On le sait le premier match de la saison à domicile d'un promu est souvent très dur pour l'adversaire qui fait face à l'euphorie d'une équipe et d'un public. Miraculé la saison passée, Girona a été le dernier club à monter en Liga. 6au classement de Liga2, les Catalans ont remporté 2 matchs de barrage pour retrouver l'élite du football espagnol. La semaine passée, ils se sont inclinés de peu à Valence (1-0).

En face, Getafe a pris le bouillon à domicile face à l'Atlético Madrid (0-3). En difficultés pendant sa préparation estivale, le club avait surtout été bon à domicile la saison passée (11meilleure club à la maison, 18à l'extérieur). Ce sera sans doute compliqué de s'imposer ce lundi chez le Gérone de Stuani.