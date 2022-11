Pronostic Girona Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao enchaîne face à Gérone

Gérone débute cette 13journée à la 17place de Liga avec le même nombre de points que le FC Séville. Les hommes de Michel restent sur une bonne prestation avec un nul obtenu sur la pelouse de Santiago Bernabeu face au Real Madrid (1-1). Mené au score, Girona est parvenu à égaliser en fin de rencontre par l'intermédiaire de Stuani sur penalty. L'Uruguayen a inscrit à cette occasion son 4e but de la saison, ce qui en fait le meilleur buteur de son équipe. Une belle prouesse pour lui qui a raté plusieurs matchs en raison de problèmes cardiaques. Un peu mieux lors des dernières semaines, Gérone a signé 3 nuls lors des 4 dernières journées face à Cadix, Osasuna et donc le Real Madrid, pour 1 défaite face à Almeria (3-2).

En face, l'Athletic Bilbao est bien mieux loti puisque le club basque occupe la 6place, qui n'est autre que la dernière qualificative pour l'Europe. Les partenaires d'Inaki Williams accusent seulement 2 points de retard sur le 3, l'Atletico Madrid. Ces dernières semaines, les Basques ont connu un calendrier démentiel avec des affrontements face à Séville, l'Atletico Madrid, le FC Barcelone et Villareal. Bilbao s'est incliné contre les Colchoneros (0-1) et sur le terrain du Camp Nou contre les Blaugranas (4-0), pour un nul face à Séville. Le week-end dernier, la formation basque a relancé la machine en disposant du Sous-marin jaune (1-0) avec une réalisation d'Inaki Williams. Solide depuis le début de la saison (seulement 12 buts encaissés en 12 matchs), Bilbao devrait prendre le dessus sur une équipe de Gérone qui joue le maintien.