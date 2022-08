Pronostic Gil Vicente Riga : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire retour de Ligue Europa Conférence

Gil Vicente s'offre Riga et un Barrage

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Gil Vicente Riga :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le suspense reste entier dans ce 3tour préliminaire de Ligue Europa Conférence puisque Riga et Gil Vicente n'ont pu se départager en Lettonie. Le vainqueur de ce match s'offrira un match abordable en barrage puisqu'il jouera le vainqueur de la rencontre entre Dundee et l'AZ Alkmaar. Pour son 2match officiel de la saison, Gil Vicente s'est imposé lundi à domicile face au Pacos de Ferreira (1-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Riga est engagé dans ces tours préliminaires depuis le début. Seulement 4de son championnat l'an dernier après avoir été champion en 2018, 2019 et 2020, le club letton a sorti les modestes Derry, Super Nova et Ruzemberok aux tours précédents. 3cette saison de son championnat qui se termine bientôt, le Riga FC semble un cran en-dessous de cette équipe portugaise. Comme lundi et ne devant pas calculer sur ce match retour après le nul de l'aller, Gil Vicente devrait pouvoir s'imposer à domicile.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Gil Vicente Riga détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !