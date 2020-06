Pronostic Gil Vicente Famalicao : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Victoire de Famalicao pour se rapprocher de l’Europe

Famalicao, avec son effectif jeune mais dense, est l’une des très belles surprises de ce championnat portugais. Cinquième à 3 points du Sporting Portugal qui occupe virtuellement la première place qualificative pour les barrages de l’Europa League, l’équipe chapeauté par Jorge Mendes a pour objectif de jouer l’Europe. Dans cette optique, les partenaires de Toni Martinez ont réalisé une énorme prestation la semaine dernière en venant à bout du FC Porto pour le match de reprise (2-1,) à la maison, dans le Municipal Stadium.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le club de Gil Vicente, de retour dans l'élite après une décision judiciaire, va a priori se maintenir en Liga Nos à l’issue de cette saison en cours. A 9 journées de la fin, la bande de Vitor Oliveira compte 11 points d’avance sur le 17, Portimonense. Opposé à cette équipe de Portimonense justement pour leur match de reprise, les Rouges et Bleus se sont inclinés sur la plus petite de marges (1-0). Opposée à une équipe de Famalicao supérieur en qualité et qui aura envie de se rapprocher de l’Europe, Gil Vicente, qui reste sur 3 matchs sans victoire à domicile (1 nul, 2 défaites) pourrait s’incliner.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Gil Vicente Famalicao encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !