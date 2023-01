Pronostic Gijon Valence : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Valence veut s'offrir un nouveau 1/4 à Gijon

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Gijon Valence avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Seulement 15de Liga 2, Gijon doit sa place dans ses 8de finale de Coupe du Roi notamment à sa victoire obtenue à domicile au tour précédent face au Rayo Vallecano, équipe de Liga (2-0). C'est donc en revanche la soupe à grimace en championnat pour cet ancien pensionnaire de l'élite espagnol. N'ayant pris que 2 points sur les 4 dernières journées de Liga 2 (2 nuls et 2 défaites), Gijon regarde davantage derrière pour son maintien que devant pour la montée. La défaite concédée ce week-end chez le mal classé Santender (2-0) a renforcé ce constat.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Finaliste de cette Coupe du Roi l'an passé, le FC Valence compte de nouveau beaucoup sur cette compétition pour se qualifier pour une compétition européenne. Le club Ché se trouve en effet seulement en 12position de la Liga et a perdu ses deux rencontres de championnat depuis la reprise face à Villareal (2-1) et Cadix (0-1). En revanche, le club s’est qualifié facilement pour ces 8de finale de la Coupe du Roi et ils ont signé un bon match en SuperCoupe la semaine passée face au Real Madrid (1-1) malgré une élimination aux tirs au but. Semblant devenir une équipe de coupe, Valence pourrait retrouver les quarts de Coupe du Roi en dominant une équipe de 2division.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Gijon Valence encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !