Pronostic Ghana Uruguay : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Le Ghana sur sa lancée

L’Uruguay a perdu son tranchant

Une Uruguay rajeunie, du classique pour le Ghana

Les compo probables :

Le Ghana saisit l’opportunité

En effet, les Black stars ont tout d’abord affiché une très belle résistance face au Portugal (3-2), en étant même tout proches d’égaliser en fin de rencontre. Ensuite, les Ghanéens ont parfaitement lancé leur match face à la Corée du Sud en inscrivant deux buts en première période. Autour de l’heure de jeu, le match est devenu fou avec le retour des Coréens en 3 minutes sur un doublé de leur attaquant. Néanmoins, alors que la balance semblait pencher en faveur des partenaires de Son, le Ghana a trouvé les ressources pour s’imposer contre la Corée du Sud (3-2) avec une nouvelle réalisation de Kudus. Avec 3 points, les Black Stars sont en deuxième position au classement et n’ont besoin que d’un point pour se qualifier.De son côté, l’Uruguay est au pied du mur lors de cette dernière rencontre. En effet, la Celeste est en dernière position du groupe, ce qui l’oblige à s’imposer et à avoir un œil sur le résultat de l’autre match entre le Portugal et la Corée du Sud. Pour son entrée en lice dans le Mondial, la sélection uruguayenne s’est contentée d’un match nul contre les Coréens (0-0). Lors de ce match, les Uruguayens ont heurté à deux reprises les montants par Godin et Valverde. Dans le choc au sommet de la 2ème journée face au Portugal, dans un remake du 8ème de finale du Mondial 2018, l’Uruguay a concédé une nouvelle défaite (2-0). Comme lors du premier match, la Celeste a eu plusieurs belles opportunités avec un poteau pour Gomez, un face à face pour Betancur ou un contre mal négocié par de Arrascaeta. Après deux matchs l’Uruguay n’a toujours pas marqué le moindre but. L’attaque cristallise les critiques puisque les Suarez et Cavani sont vieillissants, tandis que Nunez ne parvient pas à s’imposer. De plus, la dernière sortie de Cavani concernant le coaching de son sélectionneur devrait ajouter de l’huile sur un feu déjà bien chaud.Le sélectionneur ghanéen devrait s’appuyer sur le XI qui s’est imposé face à la Corée du Sud, en alignant notamment le milieu de terrain lensois Abdul Samed. De plus, le Ghana devrait poursuivre sur son 4-2-3-1 et laisser de côté le 5-3-2 utilisé contre le Portugal. Le perdant dans ce nouveau système est le strasbourgeois Djiku, alors que l’excellent Lamptey est lui le bénéficiaire de ce changement. Offensivement, les frères Ayew devraient être alignés aux côtés des prometteurs Inaki Williams et surtout de la révélation ghanéenne de la saison, Kudus. Le joueur de l’Ajax a inscrit un doublé décisif contre la Corée et devrait poser des problèmes à l’Uruguay en contres.En face, l’Uruguay n’a pas le choix et doit s’imposer face au Ghana. Pour atteindre cet objectif, Alonso pourrait s’appuyer sur ses jeunes à l’image des Nunez ou Gomez. Peu performants depuis le début du Mondial, les Pistoleros Suarez et Cavani pourraient débuter sur le banc. Dans cette entame compliquée, le milieu du Real Madrid Federico Valverde sort du marasme avec une activité incessante. Auteur d’entrées intéressantes, Pellistri (20 ans) de Manchester United et de Arrascaeta (Flamengo) pourraient enchainer lors de ce match décisif face au Ghana.: Ati Zigi - Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah - Partey, Abdul Samed - André Ayew, Kudus, Jordan Ayew - Iñaki Williams.: Rochet - Coates, Godín, Giménez – Varela (Pellistri), Bentancur, Vecino (de Arrascaeta), Olivera - Valverde –Gomez (ou Suarez), Darwin Núñez.Enthousiasmant depuis l’entame du Mondial, le Ghana a une chance en or de se qualifier pour les 8èmes de finale de la Coupe du Monde. Portées par la réussite du Sénégal déjà qualifié, les Black Stars veulent porter les couleurs de l’Afrique au plus haut lors de cette Coupe du Monde. Face à une sélection uruguayenne obligée de prendre des risques, les Kudus, Williams ou Ayew devraient pouvoir faire mal en contres.Retrouvez le Pronostic Ghana - Uruguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !