Pronostic Ghana Tunisie : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Le Ghana vient à bout de la Tunisie

Place forte du football continental, le Ghana fait quasiment toujours bonne figure en Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, l'équipe s'est hissée au moins jusqu'en demi-finale lors des 6 dernières éditions (2008, 2010, 2012, 2013, 2015 et 2017). Présents dans le groupe F, les Black Stars se sont adjugés la tête du classement. Après 2 matchs nuls concédés face au Bénin (2-2) et au Cameroun (0-0), ils ont assuré la 1ère place en dominant la Guinée-Bissau lors de la dernière journée (2-0). Disposant d'un effectif très intéressant, l'équipe se repose grandement sur ses cadres Baba, Asamoah, Partey et les frères Ayew. De son côté, la Tunisie s'est qualifiée pour les 8èmes de finale sans remporter le moindre match. Les Aigles de Carthage ont concédé le partage des points face à l'Angola (1-1), au Mali (1-1) et à la Mauritanie (0-0). Très critiqué par les observateurs, le sélectionneur Alain Giresse ne parvient pas imprimer une véritable identité. La sélection ne manque pourtant pas de talents (Sliti, Khazri) mais les difficultés offensives apparaissent préjudiciables pour le reste de la compétition. Habitué à réaliser de bons parcours en Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana a montré davantage de garanties que la Tunisie pour accrocher la qualification.