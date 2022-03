Pronostic Ghana Nigéria : Analyse, cotes et prono du barrages pour la Coupe du Monde 2022

Le Nigéria prend une option au Ghana

Le Ghana est certainement l'une des plus grosses déceptions de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En effet, lesont été incapables de remporter le moindre match avec deux revers face au Maroc et contre les Comores pour un nul contre le Gabon. Eliminé sans gloire, le Ghana a confié temporairement les clés de l'équipe à Otto Addo. Les Ghanéens se sont qualifiés pour ces barrages en dominant leur groupe de qualification qui comprenait également l'Afrique du Sud, l'Ethiopie et le Zimbabwe. Lesont eu très chaud puisqu'ils ont obtenu leur qualif' lors de la dernière journée en battant l'Afrique du Sud et en remportant le groupe grâce à une meilleure différence de but particulière face aux Bafanas Bafanas. Pour affronter le Nigéria, le Ghana ne pourra pas compter sur André Ayew expulsé contre les Comores lors de la CAN. En revanche, son frère Jordan est bien présent tout comme les Amartey, Partey ou Djiku.

En face, le Nigéria est l'une des nations fortes du foot africain depuis de longues années. Lesse qualifient régulièrement pour les Coupes du monde et partent favoris lors de cette double confrontation face au Ghana. En revanche, les Nigérians restent sur une contre-performance lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec une défaite dès les 8e de finale face à la Tunisie (1-0). Avant cela, le Nigéria avait remporté tous ses matchs de groupe face à l'Egypte, le Soudan et la Guinée Bissau. Pour atteindre ces barrages, le Nigéria avait remporté son groupe de qualification devant le Cap Vert. Le sélectionneur Eguavoen a convoqué ses cadres avec les Ndidi, Troost-Ekong ou Balogun et s'est renforcé sur le plan offensif avec le retour d'Osimhen et de Dennis, absents lors de la CAN. Face à une équipe ghanéenne qui semble en phase de transition, le Nigéria devrait être en mesure d'accrocher au moins un nul.