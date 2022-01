Pronostic Ghana Comores : Analyse, cotes et prono du match de la CAN 2022

Le Ghana se défoule sur les Comores

Solide sélection africaine qui a été au moins demi-finalistes sur 6 des 7 dernières CAN, le Ghana a mal débuté cette CAN. Lesont d'abord été surpris en toute fin de rencontre face au Maroc (1-0) lors de la 1journée en étant globalement dominés avant de concéder le match nul (1-1) lors de la 2journée face au Gabon. Menant au score sur un très beau but de l'ancien Marseillais André Ayew, le Ghana s'est fait égaliser dans les dernières secondes par le Clermontois Allevinah. Les Ghanéens s'attendaient à ce que les Gabonais leur rendent le ballon sorti en touche pour soigner un joueur blessé mais l'équipe du Gabon a joué, mettant en avant des simulations à répétition de ses adversaires. Fou de rage, André Ayew et les Ghanéens seront sans doute très motivés sur ce dernier match face à l'équipe la plus abordable du groupe.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En effet les Comores participent pour la 1fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations, et a logiquement perdu ses deux premiers matchs de la compétition. Battu d'abord 1-0 par un Gabon diminué, le petit pays s'est ensuite incliné 2-0 face au Maroc qui a en plus raté un penalty par En-Nesyri. 132e nation au classement FIFA, les Comores avait été sorti dès le 1tour des éliminatoires au Mondial 2022, alors que le Ghana est toujours en lice pour aller au Qatar à la fin de l'année. Frustré par sa fin de match contre le Gabon, le Ghana devrait pouvoir s'imposer avec au moins 2 buts d'écart face aux Comores comme le Maroc.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ghana Comores encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !