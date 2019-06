Pronostic Ghana Bénin : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Ghana et Bénin se livrent un match fermé !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Ghana - Bénin :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce début de Coupe d’Afrique des Nations 2019 a mis en lumière les difficultés des favoris à s’imposer face à de supposées formations plus modestes. Le Ghana, outsider pour le titre, sait donc à quoi s’attendre face à un Bénin qui a réussi sa préparation. Les Ghanéens se sont qualifiés en sortant premiers de leur groupe devant le Kenya. Les Black Stars comptent sur l'infatigable Asamaoah Gyan, qui affiche un ratio d'1 but tous les 2 matchs en sélection. A ses côtés, on retrouvera Partey de l’Atletico, Asamoah de la Juve, et les frères Ayew.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Bénin a terminé 2de son groupe de qualification pour la CAN. Dans cette poule, on retrouvait également l’Algérie, la Gambie et le Togo. Dans cette sélection, on retrouve des joueurs qui ont évolué dans des clubs français comme Steve Mounié, Mickael Poté ou le capitaine des Ecureuils, Stéphane Sessegnon. L’ancien Parisien évolue désormais en Turquie et reste le joueur majeur de cette équipe. Pour ce Ghana-Bénin, nous voyons à l’image de ce début de CAN, peu de buts dans le match. Le pari "moins de 2,5 buts" est d'ailleurs passé lors de 11 des 15 derniers matchs des Black Stars.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ghana Bénin encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !