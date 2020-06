Pronostic Getafe Real Sociedad : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Getafe et la Real Sociedad à la lutte pour les places européennes

Dans la lignée de son bel exercice 2018/2019, Getafe fait à nouveau belle impression cette saison et occupe le 5ème rang de la Liga avec 5 points de retard sur le TOP 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, et 3 d'avance sur la 8ème place, non qualification pour la Ligue Europa. Poussifs depuis leur retour à la compétition, les partenaires de l'ancien bordelais Mauro Arambarri ont tout d'abord été défaits à Grenade (2-1) avant d'aligner 3 matchs nuls face à l'Espanyol (0-0), contre Eibar (1-1) et sur la pelouse de Valladolid mardi dernier (1-1). L'équipe espère renouer avec le succès le plus rapidement possible pour conserver tous ses espoirs dans cette course à l'Europe.

Très convaincante durant une majeure partie de la saison, la Real Sociedad éprouve, à l'image de son adversaire du jour, d'avantage de difficultés ces temps-ci et l'équipe est actuellement 7ème du classement avec 2 unités de retard sur Getafe. La pause forcée a marqué un coup d'arrêt pour les Basques qui n'ont pas gagné depuis la reprise (1 match nul et 3 défaites). Tenus en échec, à la maison, par le voisin Osasuna (1-1), ils ont ensuite été battus sur la pelouse d'Alaves (2-0), par le Real Madrid (1-2) et le Celta Vigo mercredi dernier (0-1). Dans cette rencontre importante dans la course pour l'Europe, Getafe et la Real Sociedad auront à cœur de ne pas perdre afin de consolider leur position au classement. Nous voyons ces deux formations se neutraliser ce lundi et ainsi poursuivre cette série de matchs sans victoire depuis la reprise du championnat.