Pronostic Getafe Real : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Benzema l’atout but du Real à Getafe !

La 34journée de Liga nous offre une belle affiche, ce mercredi, entre la surprenante formation de Getafe(4) et le Real Madrid (3). Le week-end dernier, les hommes de Bordalas ont réalisé une très belle prestation face au FC Séville avec une large victoire (3-0). La formation de Mathieu Flamini est dans une très bonne dynamique puisqu'elle n'a perdu que 2 rencontres au cours des 15 dernières journées : face à Leganes et face à l'Atlético. Getafe rêve d'obtenir un succès de prestige face au Real et pourquoi pas la dernière place qualificative pour la phase de poules de Ligue des champions. Getafe devra néanmoins se méfier du Real et plus particulièrement de Karim Benzema. L'attaquant français vient d'inscrire un superbe triplé face à Bilbao et a porté son total de réalisations à 21 cette saison (à 3 longueurs de son record personnel). L'ancien Lyonnais est en pleine bourre et a marqué 8 buts au cours des 5 dernières rencontres (soit 80% des buts du Real sur cette période). Le Français arrive à Getafe motivé à battre son record de buts en Liga et avec le soutien inconditionnel de son coach. Pour cette rencontre, on pourrait encore voir KB9 scorer.