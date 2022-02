Pronostic Getafe Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Getafe se donne de l’air face à Levante

La 23journée de Liga débute avec une affiche cruciale dans le bas de tableau entre Getafe et Levante. Lesoccupent actuellement la 16e place du classement avec 4 points d'avance sur le 1er relégable, Cadix. Après avoir connu une entame catastrophique, le club situé dans la banlieue madrilène relève la tête. En effet, Getafe avait débuté cet exercice avec 11 journées sans la moindre victoire. Mais depuis la fin du mois de novembre, les joueurs de la banlieu de Madrid n'ont perdu qu'une seule fois face au FC Séville (1-0). Lors de ce bon passage, Getafe a notamment battu le Real Madrid (1-0) sur une réalisation du meilleur buteur local, le turc Unal (7 buts en Liga). Suspendu lors du nul à San Sebastian face à la Real Sociedad (0-0), Unal sera opérationnel pour la réception de Levante tout comme Sandro Ramirez.De son côté, Levante végète en dernière place du classement avec 9 points de retard sur le premier non relégable, Majorque. Lesont remporté un seul match depuis le début de la compétition face à Majorque (2-0), en début d'année. Ce succès est resté sans retour puisque Levante a ensuite été dominé par une formation de Cadix (0-2) qui lutte également pour conserver sa place dans l'élite du football espagnol. La formation située dans la banlieue de Valence possède le pire bilan de la Ligue en déplacement avec seulement deux points pris (2 nuls, 8 défaites). Déterminé à profiter de la venue de la lanterne rouge pour s'éloigner dans la zone rouge et renforcé par les prêts des Romains Mayoral et Villar cet hiver, Getafe devrait dominer une équipe de Levante en grande difficulté.