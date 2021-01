Pronostic Getafe Huesca : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Getafe enfonce la lanterne rouge Huesca

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Getafe Huesca :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d'un bon parcours en Ligue Europa l'an dernier, Getafe vit une saison actuelle bien plus compliquée. Jouant le maintien, le club s'est fait prêter ces derniers jours deux bons joueurs par des ténors : Carles Alena par le Barça et Tafekusa Kubo par le Real. Avec ses deux nouveaux joueurs, Getafe vient de s'imposer à Elche (1-3), une victoire qui lui a permis de remonter à la 13place du classement.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Huesca est la lanterne rouge de cette Liga avec 12 points pris seulement en 18 journées. Le promu compte 6 points de retard sur le premier non-relégable et 8 sur son adversaire du jour (Getafe compte en revanche 1 match en retard). Ca va mal en ce moment pour Huesca qui a pris 1 seul point sur les 5 dernières journées (1 nul, 4 défaites). A domicile, cette équipe de Getafe qui a de l'allure sur le papier pourrait s'imposer.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Getafe Huesca encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !