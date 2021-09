Pronostic Getafe Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Getafe – Elche cadenassé

A son retour en Liga, Getafe a su jouer les trouble-fête dans la course européenne en luttant activement pour décrocher un accessit à l'Europa League. L'an dernier, les Azulones ont vécu une saison délicate finie dans la deuxième partie de tableau. Michel, l'ancien coach de l'OM, est arrivé cet été et vit des débuts difficiles. En effet, ses protégés ont perdu leurs 3 premières rencontres face à Valence (1-0), le FC Séville (0-1) et le FC Barcelone (2-1). Pas épargné par un calendrier compliqué, le club de la banlieue madrilène pointe en dernière position avec Alavès. Dans cette équipe, on retrouve l'ancien Strasbourgeois Mitrovic, les ex-Blaugrana Carlos Alena et Sandro Ramirez, ou encore Vitolo arrivé de l'Atlético.

En face, Elche a souffert mais a réussi à accrocher son maintien en finissant en 17position. A l'instar de Getate, le club de la province d'Alicante n'a pas été épargné par le calendrier. Après avoir été tenu en échec par l'Athletic Bilbao (0-0), Elche s'est incliné sur la pelouse du champion, l'Atlético Madrid (1-0). Avant la trêve internationale, les protégés de Fran ont en revanche pris un excellent point face au FC Séville (1-1). Getafe et Elche partagent la particularité de n'avoir inscrit qu'un seul but depuis le départ de cette saison. Cette opposition entre deux formations qui n'ont toujours pas connu les joies de la victoire s'annonce donc cadenassée avec peu de but. Comme lors de 5 des 6 matchs disputés au total par ces 2 équipes, on devrait voir moins de 3 buts.