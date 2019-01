Pronostic Getafe Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

1

Barcelone tranquille face à Getafe !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 107€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Getafe - Barça chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Getafe réalise une excellente saison et occupe une méritée 7place de la Liga. Le club de la banlieue madrilène a seulement perdu 4 rencontres, moins que le Real Madrid. Ce parcours est en grande partie dû à la solidité défensive du club, deuxième meilleure défense de Liga après l’Atlético. Dans leur stade, les hommes de Bordalas sont performants face à des équipes à leur portée mais souffrent face aux gros : défaites face à Valence (1-0) et l’Atlético (2-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Barça, à l’image de Lionel Messi, est en pleine forme et a fini l’année en trombe avec 4 victoires en Liga. Qualifiés pour les 1/8de finale de la LDC où ils affronteront l’OL, lesveulent entamer l’année sur les chapeaux de roue et profiter du choc entre Séville et l’Atlético pour prendre de l’avance sur un poursuivant. Les deux derniers déplacements des Barcelonais en Liga ont été prolifiques : 2 victoires écrasantes face à Levante (5-0) et Espanyol (4-0). 5 des 9 buts inscrits ont été l’œuvre de la Pulga. Libéré du poids de la sélection, le numéro 10 argentin est plus affûté que jamais en ce moment. Pour cette rencontre, nous voyons le Barca faire le job et s’imposer avec au moins 2 buts d’écart.- Vous avez le droit à un 1er pari remboursé en paris gratuits de 107€- Misez votre premier pari de 107€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 107€ en paris gratuitsavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Getafe Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !