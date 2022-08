Pronostic Getafe Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Atlético Madrid démarre sur la pelouse de Getafe

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Getafe Atlético Madrid chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Seulement 15de Liga la saison passée, Getafe a même fini avec 1 point d'avance sur la zone rouge. Lesn'ont pas rassuré cet été, réalisant une présaison assez décevante avec notamment 3 défaites face à Elche (0-1), Leganes (2-0) et Albacete (1-0), pour 2 matchs nuls face à Levante (0-0) et Cartagena (1-1), et une seule victoire face à Preston (2-1). Le club n'a pour l'instant pas trop bougé sur le mercato estival.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Titré en 2021, l'Atlético n'a fini que 3de Liga la saison passée. Le mercato de l'Atlético a lui aussi été assez léger mais tout de même marqué par l'arrivée du milieu belge Alex Witsel en provenance du Borussia Dortmund et du retour de prêt de Morata auteur d'une pré-saison très intéressante. L'attaquant espagnol a notamment marqué un triplé face à la Juve (4-0). Lesont d'ailleurs remporté leurs 3 autres matchs amicaux, dont l'un face à Man U. Bien préparé à ce début de saison, l'Atlético devrait pouvoir démarrer par une victoire sur ce petit déplacement le menant sur la pelouse de Getafe.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Getafe Atlético Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !