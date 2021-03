Pronostic Getafe Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Atlético de Madrid enchaîne à Getafe

Après un petit coup de moins bien, l'Atlético de Madrid semble avoir retrouvé sa solidité. Vainqueurs sur la pelouse de Villarreal (0-2) il y a 15 jours, les ont failli faire tomber le Real ensuite le week-end dernier (1-1 avec une égalisation de Benzema dans les dernières minutes). Ce mercredi, l'Atlético recevait l'Athletic Bilbao dans le cadre d'un match en retard de la 18 journée de Liga. Grâce à des buts signés Marcos Llorente et Luis Suarez, les hommes de Diego Simeone ont renversé les Basques et ont ainsi accentué leur avance en tête de la Liga (6 points sur le FC Barcelone, et 8 sur le Real). De son côté, Getafe est loin des standards auxquels il nous avait habitués depuis sa remontée. Seulement 15 avec 5 points d'avance sur la zone rouge, le club des prêtés Kubo et Alena a perdu 5 de ses 6 dernières rencontres, s'imposant seulement à domicile face à une équipe de Valence en difficulté lors de ses déplacements. Getafe n'a pris que 4 points sur les 8 dernières journées de Liga. Comme il a su le faire sur la pelouse de Villarreal, l'Atlético Madrid pourrait aller s'imposer sur la pelouse de Getafe.