Pronostic Gérone Atlético : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Atlético va chercher un résultat à Gérone

Cette semaine, les huitièmes de finale de la Coupe du Roi sont à l'honneur en Espagne. Gérone accueille l'Atlético Madrid pour le match aller de cette double confrontation. Calé en milieu de tableau de la Liga, Gérone veut réussir un beau parcours en Coupe mais le tirage n'a pas été clément, lui offrant l'Atlético pour adversaire dès les 1/8e. Les hommes de Sacristan ont des motifs d'espoir puisqu'ils ont déjà fait match nul face aux Matelassiers en championnat (1-1). Les partenaires de Portu s'étaient aussi distingués sur la pelouse du Camp Nou avec un surprenant match nul (2-2). De plus, Gérone possède l'attaquant uruguayen Stuani, très performant depuis son arrivée au club (11 réalisations cette saison, 21 lors de l'exercice précèdent). L'Atlético a ramené un précieux nul de Séville, grâce à l'inévitable Antoine Griezmann, buteur sur coup franc direct. Le Français doit par contre regretter son face à face mal négocié contre le gardien andalou en fin de match, et qui lui a valu les critiques de Saul Niguez. Avides de titres, les Colchoneros portent de nombreux espoirs sur la Coupe du Roi. A l'extérieur, la formation de Diego Simeone accumule les matchs nuls (6 en 9 rencontres), et 8 de ses 9 rencontres de championnat ont offert plus d'un but.