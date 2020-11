Pronostic Géorgie Macédoine du Nord : Analyse, prono et cotes du barrage de l'Euro

Des buts de chaque côté entre la Géorgie et la Macédoine !

La Géorgie et la Macédoine du Nord se disputent l'une des dernières places pour le prochain Euro, qui débutera en juin. Les Géorgiens ont terminé en quatrième position de leur groupe de qualification, derrière la Suisse, le Danemark et l'Irlande. La Géorgie doit sa place en barrage à sa première place de groupe lors de la 1campagne de Ligue des Nations, où elle avait largement dominé sa poule qui comprenait également le Kazakhstan, la Lettonie et Andorre. Pour atteindre cette finale des barrages, les Géorgiens se sont défaits du Belarus grâce à une réalisation d'Okriashvili sur penalty. Grâce à son excellent parcours lors de la 1saison de LDdN, la Géorgie évolue désormais dans la Ligue C où elle se trouve dans le même groupe que la Macédoine du Nord. Les deux sélections se sont affrontées le mois dernier et se sont séparées sur un score nul (1-1). Cette rencontre a été marquée par l'expulsion du portier macédonien Dimitrievski et par l'égalisation tardive des hommes d'Igor Angelovski par l'intermédiaire du joueur de Leeds, Alioski. Cette sélection comporte quelques éléments intéressants, notamment devant, comme Ilija Nestorovski qui évolue à l'Udinese ou le vétéran du Genoa, Goran Pandev. La Macédoine s'est défait du Kosovo en demi-finale, qui avait pourtant montré de bonnes choses lors des qualifications (2-1). A l'image de ce match et de l'opposition de Ligue des Nations entre la Géorgie et Macédoine du Nord, on devrait assister à une confrontation ouverte avec des buts de chaque côté.