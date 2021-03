Pronostic Géorgie Espagne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L'Espagne se reprend en Géorgie

Depuis son indépendance en 1991, la Géorgie n'est jamais parvenue à se qualifier pour un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Les Géorgiens ont une nouvelle fois failli en ratant la qualif' pour l'Euro 2021. Les partenaires du Valenciennois Kankava ont fini leur groupe des éliminatoires en 4position derrière la Suisse, le Danemark et l'Irlande. La Géorgie a ensuite disputé les barrages où elle a dominé la Biélorussie (1-0) avant de s'incliner en finale face à la Macédoine du Nord (1-0) sur un but du vétéran Pandev. Les Géorgiens ont connu une dernière Ligue des nations décevante avec une troisième place de son groupe derrière l'Arménie, la Macédoine du Nord mais devant l'Estonie. En revanche, les Géorgiens ont plutôt bien résisté aux Suédois pour leur entrée en lice dans les éliminatoires avec une petite défaite concédée à l'extérieur (1-0).

De son côté, l'Espagne est en pleine reconstruction depuis ses échecs successifs au Mondial 2014, à l'Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018. Sur le toit du monde pendant plusieurs années avec leur génération exceptionnelle, les Espagnols ont connu un contrecoup ces dernières saisons. Dans cette phase de transition, Luis Enrique a été nommé pour relancer une sélection sur le déclin. L'ancien coach barcelonais s'appuie sur deux éléments expérimentés que sont Sergio Ramos et Sergio Busquets, entouré par des joueurs qui ont moins de vécu en sélection. Les Dani Olmo, Ferran Torres, Pedri comptent seulement quelques caps ou découvrent la sélection. Ces éléments sont déjà bien incorporés comme ils l'ont montré en se qualifiant pour l'Euro 2021 et en remportant son groupe de Ligue des nations avec un 6-0 face à l'Allemagne pour terminer. En revanche, les Espagnols ont été surpris lors de la 1journée des éliminatoires pour la CDM 2022 en concédant le nul face à la Grèce (1-1) dans une rencontre pourtant largement dominée. En quête de rachat après son nul décevant face aux Grecs, l'Espagne devrait s'imposer facilement face à une Géorgie limitée.