Pronostic Genoa Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un énième match nul pour le Genoa face au Torino

Avant-dernier de Serie A, le Genoa n'a pas abdiqué dans la lutte pour le maintien. Actuellement, le club génois accuse 6 points de retard sur le premier non relégable, Cagliari. Le Genoa est dirigé par son 3entraineur puisqu'après les épisodes Ballardini et Shevshenko, le club italien est désormais managé par Alexander Blessin. Depuis l'arrivée du coach allemand, le Genoa n'a plus perdu la moindre rencontre mais ne s'est pas imposé pour autant. En effet, les Rossoblu viennent d'aligner 7 matchs nuls, avec dans le lot des adversaires du haut de tableau comme la Roma, l'Inter ou l'Atalanta Bergame le week-end dernier (0-0). Solide, le Genoa doit maintenant décrocher des succès pour combler son retard. Pour parvenir à leurs fins, lescomptent notamment sur leur meilleur joueur Destro, auteur de 9 réalisations depuis l'entame du championnat, mais le vétéran n'est pas toujours aligné d'entrée par son nouvel entraîneur.

De son côté, le Torino est calé dans le ventre mou de la Serie A, et n'est a priori pas menacé par la relégation (13 points d'avance). Sans ambition lors de cette dernière ligne droite, le Toro vient de disputer 7 journées de championnat sans remporter la moindre rencontre, avec à la clé 4 nuls (Sassuolo, Juventus, Bologne et Inter) pour 3 revers face à l'Udinese, Venise et Cagliari. Le week-end dernier, les Granata ont tenu tête à une formation intériste qui joue le Scudetto. Les hommes de Juric avaient difficilement remporté le match aller (3-2) et trouveront face à eux une équipe génoise très bien en place et qui joue désormais un foot agréable avec malheureusement pour elle un manque d'efficacité cruel. Entre un Genoa qui aligne les matchs nuls et une équipe du Torino intéressante mais sans trop d'ambition, on pourrait voir les 2 formations se neutraliser et partager les points. Ce serait un 8e match nul consécutif pour le Genoa.