Pronostic Genoa SPAL : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Genoa doit s’imposer face à la SPAL pour survivre

Avec 7 matchs encore à disputer, la Serie A n'a pas encore livré son verdict. Le bas de tableau est en ébullition et plusieurs équipes jouent leur maintien. Le Genoa et la SPAL en font partie. Les Génois ont vécu une semaine difficile avec une courte défaite à domicile face au Napoli et la victoire inattendue de Lecce face à la Lazio. Les hommes de Davide Nicola se retrouvent désormais dans la zone de relégation. Les partenaires de Iago Falqué courent toujours après leur premier succès depuis la reprise. En face, la SPAL occupe la place de lanterne rouge de Serie A et possède 9 points de retard sur Lecce, premier non relégable. La formation de Luigi Di Biagio reste sur une terrible série de 9 défaites, 1 nul et 1 victoire lors des 11 dernières journées de championnat. La semaine passée, la SPAL s'est inclinée deux fois lourdement face à la Sampdoria (3-0) et Udinese (3-0). Le Genoa joue sa survie en Serie A et pourrait s'imposer face à une Spal, qui a déjà un pied en Serie B.