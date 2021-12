Pronostic Genoa Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Genoa - Sampdoria : Le derby de Gênes tourne en faveur de la Samp’

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Genoa Sampdoria chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 17journée de Serie A débute vendredi avec le derby de Gênes entre le Genoa et la Sampdoria. Ces deux formations connaissent une entame délicate puisqu’elles luttent pour leur maintien. Le coachBallardini n’a pas survécu à la terrible entame de son équipe et a été remplacé par l’Ukrainien Andrey Shevchenko. L’ancien sélectionneur ukrainien attend toujours son premier succès à la tête de son équipe. Depuis son arrivée, le Genoa s’est incliné à 3 reprises face à la Roma (0-2), contre le Milan (0-3) et sur la pelouse de la Juventus (2-0). Au milieu de ces revers, les partenaires de Pandev ont accroché un nul sur la pelouse de l’Udinese (0-0). Lors de ces 4 matchs, le Genoa n’a pas inscrit le moindre but. Dans le dur, la formation génoise n’a plus remporté de match depuis son succès obtenu en Sardaigne face à Cagliari (2-3) en début de saison. A l’orée de recevoir la Sampdoria, le Genoa est sur une terrible série de 13 matchs sans la moindre victoire.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Samp’ est un peu mieux avec une 15place avec 5 points d’avance sur un duo de relégable composé de Cagliari et du Genoa. Un succès ce vendredi permettrait à la Samp’ de prendre de l’avance sur la zone de relégation. Avec 5 défaites lors des 7 dernières journées, Roberto d’Aversa se trouve sous pression pour ce derby dans le mythique Luigi-Ferraris. Battu successivement par la Fiorentina (1-3) et la Lazio (1-3) lors des 2 derniers matchs, le club génois se trouve en difficulté alors qu’il possède un effectif de qualité avec les Quagliarella, Gabbiadini, Candreva, Ekdal, Caputo, Silva ou Thorsby. En revanche, la révélation danoise du dernier Euro, Damsgaard, est toujours blessé. Ce vendredi, les hommes de D’Aversa devraient ramener au moins un nul du derby et maintenir ainsi au moins leur avance sur le Genoa qui ne gagne plus et ne marque plus.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Genoa Sampdoria encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !