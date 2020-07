Pronostic Genoa Lecce : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Genoa prend de l’avance sur Lecce !

La 34journée de Serie A offre des affiches intéressantes ce week-end, et la plus importante d'entre elles pourrait se jouer au stade Luigi Ferraris entre le Genoa et Lecce. Les deux formations sont au coude à coude pour leur maintien dans l'élite. Le club génois compte un seul point d'avance sur son concurrent et pourrait faire une très belle opération en s'imposant ce dimanche. La formation de Davide Nicola avait 3 matchs de rang à sa portée et importants pour le maintien face à la Spal, le Torino et Lecce. Les partenaires de Pandev ont fait le nécessaire face à la lanterne rouge en s'imposant (2-0) sur des buts des expérimentés Pandev et Schone, mais ont perdu chez le Toro (3-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lecce connaît également une fin de saison difficile. Le club entraîné par Fabio Liverani a perdu des rencontres importantes face à la Sampdoria et la Fiorentina qui auraient pu lui permettre de sortir de la zone rouge. En milieu de semaine, Lecce s'est incliné à domicile face à la Viola (1-3) alors qu'ils avaient signé deux prestations encourageantes face à la Lazio (victoire 2-1) et à Cagliari (0-0). Comme face à la SPAL le week-end dernier (2-0), le Genoa et ses joueurs expérimentés devraient s'imposer à domicile face à une équipe de Lecce qui reste sur 1 nul et 3 défaites en déplacement.