Pronostic Genoa Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus enchaîne face au Genoa

Leader de la Serie A avec un total de 69 points et une avance de 4 points sur son dauphin (la Lazio de Ciro Immobile), la Juventus de Turin domine le championnat italien sans particulièrement briller cette année. En effet, les Turinois manquent parfois de fluidité dans leur jeu, en atteste ce résultat médiocre en Ligue des Champions contre Lyon lors du match aller (0-1) ou encore cette défaite aux tirs au but en finale de la Coupe d'Italie contre Naples. En championnat, les Piémontais carburent depuis la reprise avec deux victoires contre Bologne (2-0) et Lecce (4-0). En face, le Genoa est seizième de Serie A. Avec 26 points au compteur après 28 journées disputées, les joueurs de Gènes sont dans une situation précaire à 10 journées de la fin. Lecce, le promu et premier relégable, pointe juste derrière la bande du vétéran Pandev avec 25 points. Pour son match de reprise contre Parme, les Rouges et Bleus ont ramassé une grosse défaite (4-1). Pas vraiment idéal pour la confiance, d'autant plus que ce week-end, face à Brescia, le Genoa était mené de deux buts mais les joueurs de Davide Nicola ont égalisé grâce à deux penaltys (Falqué et Pinamonti). En attendant la reprise de la C1, la Juventus devrait dérouler en championnat et une victoire contre un Genoa en difficulté est obligatoire.