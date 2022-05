Pronostic Genoa Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juve fait le taf face au Genoa

A 3 journées de la fin, le Genoa n'a pas abdiqué pour le maintien. Au plus mal lors de la première partie de saison, le club génois a retrouvé de la stabilité depuis la prise en main de l'équipe par l'Allemand Blessin. Cependant, ce sursaut semble être un peu trop tardif pour pouvoir se sauver. Actuellement, le Genoa compte 3 points de retard sur Cagliari, première formation non relégable, mais doit également surveiller le résultat du match en retard qui oppose la Salernitana à Venise mercredi. Après avoir aligné 8 journées sans la moindre défaite, le Genoa a connu plus de difficultés lors des dernières semaines avec pas moins de 4 défaites lors des 5 dernières rencontres. Le week-end dernier, les protégés de Blessin ont perdu à la fois un derby et un match important face à une Sampdoria pas au mieux (1-0).

En face, la Juventus est dans une phase de transition. Dominatrice pendant de nombreuses saisons, la Vieille Dame voit les équipes milanaises prendre le dessus sur la scène nationale depuis 2 ans. Eliminé de la Ligue des Champions dès les 8de finale par Villarreal, l'équipe turinoise est en revanche assurée de terminer dans le Top 4 de Serie A et disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes l'an prochain. Les hommes d'Allegri ont un objectif majeur dans cette fin de saison, remporter la Coppa Italia face à l'Inter. Avec 10 points d'avance sur la Roma, la Juve est assuré de jouer la C1 l'an prochain et il peut même rattraper le Napoli pour se poser sur le podium de Serie A. Les derniers résultats confirment cette tendance puisque la Vieille dame est invaincue lors des 4 dernières journées alors que le Napoli perd des points. Le week-end dernier, la Juventus s'en est remise à Leonardo Bonucci, double buteur face à Venise (2-1), lanterne rouge du calcio. Vainqueur de 3 de ses 4 derniers matchs, la bande à Allegri devrait s'imposer à Gênes et enterrer les derniers espoirs de maintien du Genoa.