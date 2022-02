Pronostic Genoa Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan à la relance face au Genoa

Le Genoa vit une saison cauchemardesque avec la 19place de Serie A, et déjà 6 points de retard sur Venise, premier non relégable. Depuis l'entame de la saison, le Genoa a connu 1 seule victoire en Serie A mais déjà trois entraîneurs, puisqu'après avoir tenté les expériences Ballardi et Shevshenko, le club est désormais dirigé par Alexander Blessin. Depuis que l'Allemand a pris les rênes de l'équipe, le Genoa se montre solide sans pour autant remporté la moindre rencontre. En effet, les partenaires de Destro restent sur 4 matchs nuls en Serie A face à l'Udinese (0-0), la Roma (0-0), la Salernitana (1-1) et Venise (1-1). Avec un pied en Serie B, le Genoa va chercher de remporter une victoire de prestige face au champion en titre, l'Inter.

En face, l'Inter a réalisé une saison dernière extraordinaire qui lui a permis de mettre fin à la longue domination de la Juventus en Serie A. Très solide lors de ce nouvel exercice, les hommes de Simone Inzaghi ont su revenir sur le Napoli et le Milan, partis sur les chapeaux de roue. De retour aux commandes de la Serie A, l'Inter a connu un passage à vide ces dernières semaines qui lui a fait perdre la tête. En effet, en plus de leur défaite en 8de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool (0-2), lesse sont fait surprendre par le Milan AC dans le derby dans une rencontre qui a relancé le championnat. Le week-end dernier, les partenaires de Barella ont confirmé leur baisse de régime en s'inclinant à domicile face à Sassuolo (0-2). Symbole de cette mauvaise passe, Lautaro Martinez n'a plus marqué depuis 8 rencontres avec son club. Motivé à reprendre la tête de la Serie A, l'Inter devrait relever la tête face à une équipe de Genoa dans le dur.