Pronostic Genoa Inter : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter se relance face au Genoa

Le Genoa est toujours engagé dans la lutte pour le maintien. Le club entrainé par Manuele Cacicia est actuellement 17e (premier non relégable) avec 4 points d'avance sur Lecce. Les partenaires de l'expérimenté Pandev ont réalisé deux excellents résultats lors des deux dernières journées face à Lecce et en milieu de semaine dans le derby face à la Sampdoria. Un but de l'ancien bordelais Lerager a offert 3 points précieux au Genoa, car dans le même temps, Lecce s'est imposé face à Brescia.

De son côté, l'Inter a assuré sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ambitieux en début de saison, les Intéristes ont perdu des points précieux dans leur lutte avec la Juve pour le Scudetto lors de la phase retour. Les hommes d'Antonio Conte restent sur deux nuls face à la Roma au Stade Olympique et plus surprenant face à la Fiorentina, à Giuseppe Meazza. A la lutte avec l'Atalanta pour la seconde place, les Nerazzurri vont tout mettre en œuvre pour s'imposer. L'Inter reste sur trois larges succès face au Genoa (deux fois 4-0 et un 5-0) et devrait de nouveau remporter cette confrontation.