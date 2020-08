Pronostic Genoa Hellas Vérone : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La victoire du maintien pour le Genoa face au Hellas Verone

Le championnat d'Italie nous offre une intéressante lutte pour le maintien entre le Genoa et Lecce. Le club de Gênes est en position favorable avec 1 point d'avance et un dernier match à la maison face au 9e du général, le Hellas Verone. Les Génois pensaient certainement avoir fait le plus dur en battant Lecce au soir de la 34e journée et en enchainant face à la Sampdoria. Les deux derniers revers concédés face à l'Inter (3-0) et Sassuolo (5-0), associés aux bonnes performances de Lecce, ont relancé la fin du championnat. Les joueurs de Davide Nicola, expulsé lors de la dernière journée, ont leur avenir en main et ont seulement besoin d'une victoire pour s'assurer leur maintien. Avec Falque, Zapata, Criscito, Behrami, Pandev et Schone, le Genoa dispose d'éléments d'expérience pour se sauver.

En face, le Hellas Verone, promu, a réalisé un excellent exercice avec une 9e place à la clé. Les hommes de Juric ont connu un passage plus difficile en fin de saison avec 7 rencontres de rang sans la moindre victoire. La venue de la lanterne rouge, la Spal, en milieu de semaine, a permis à l'Hellas de retrouver les joies de la victoire. Samuel Di Carmine en a profité pour inscrire un doublé et porter son total à 8 réalisations. Pour ce match, l'expérience et la motivation du Genoa pourraient faire la différence face à une formation de l'Hellas Verone démobilisée.