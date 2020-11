Pronostic Genoa AS Roma : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

L'AS Roma enfonce le Genoa

Déjà en grande difficultés la saison passée, le Genoa se retrouve encore à la lutte pour le maintien. 16du classement avant les matchs de samedi, avec seulement 1 point d'avance sur le Torino, lesont d'ailleurs été battus à domicile par le premier relégable en milieu de semaine dans un match en retard (0-1). En comptant cette dernière défaite, le Genoa reste sur 5 matchs sans victoire (2 nuls et 3 revers).

En face, la Roma est en revanche en pleine forme. S'étant renforcés intelligemment au mercato, les Romains font un très bon début de saison. Invaincue sur les terrains, la Roma a seulement perdu son premier match sur tapis vert pour avoir aligné un joueur non qualifié (alors qu'elle avait fait match nul à Vérone). Depuis, la Roma a tenu le nul face à deux aspirants au titre, la Juventus et le Milan AC leader, pour 3 victoires contre Benevento, l'Udinese et la Fiorentina le week-end dernier. En C3, le club de la Louve est en tête de sa poule (2 victoires, 1 nul) et vient de frapper un grand coup en atomisant Cluj à l'Olimpico (5-0). Logiquement, la Roma devrait pouvoir s'imposer face à desen souffrance.