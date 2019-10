Pronostic Genk Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Liverpool fait le job en Belgique

Dans ce match et plus généralement dans ce groupe E, Genk ne fait évidemment pas figure de favori. Largement battus à Salzbourg lors de la 1journée (6-2), les Belges ont ensuite réussi à tenir le nul à domicile face à un Napoli trop maladroit (0-0). Champion avec Philippe Clément la saison passée, Genk a vu son coach partir à Bruges qui caracole en tête du championnat 2019/2020 alors que Genk occupe seulement la 6position après 10 journées.

De son côté, Liverpool poursuit son chemin. Leaders de Premier League, les ont connu leur premier accroc en championnat en concédant le nul à Manchester United dimanche (1-1). Malmené par les, Liverpool a égalisé en fin de match par Adam Lallana, très peu utilisé avant ce match. Klopp a réussi l'an passé à relancer des joueurs en cours de saison qui se sont ensuite montrés déterminants. Le cas Divock Origi est évidemment dans tous les esprits, et Lallana espère retrouver son niveau de Southampton pour aider son club engagé sur de nombreux tableaux. Le club anglais se déplace en Belgique pour prendre les 3 points et se repositionner dans ce groupe où tout est toujours possible. Champion d'Europe en titre, Liverpool devrait assumer son statut face à Genk.