Pronostic Gazélec Ajaccio Le Mans : Analyse, prono et cotes du Barrage retour de Ligue 2

Le Mans peut se reprendre !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Gazelec Ajaccio - Le Mans :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En mauvaise position après avoir perdu le match aller de ces barrages d’accession en Ligue 2 (1-2 à domicile), Le Mans n’a pas le choix et doit absolument s’imposer pour espérer accéder à l’étage supérieur qu’il a quitté, il y a maintenant 6 ans, après avoir vécu un dépôt de bilan. Sur le match aller, les Manceaux ont prouvé pendant cette rencontre qu’ils étaient au niveau des Corses, qui, à défaut d’être transcendants, ont été sérieux et réalistes pour l’emporter sur la plus petite des marges. Cependant, l’écart créé par les Corses lors de cette première manche n’est pas suffisant pour s’assurer un match retour sans soucis.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Effectivement, les Manceaux devraient jouer le coup à fond et ont de véritables arguments à faire valoir. Loin de la Sarthe, les hommes de Richard Déziré ne sont pas maladroits comme l’illustrent leurs 2 derniers succès remportés lors de la saison régulière, contre Cholet lors d’un choc décisif pour la place de barragiste (0-1), et Marignane - Gignac (0-1). De leur côté, les Ajacciens ont perdu leurs 3 dernières rencontres disputées dans leur stade Ange-Casanova contre Metz (0-2), Sochaux (0-2) et Châteauroux (1-2). Obligés de réagir, les Sarthois pourraient obtenir au moins le nul sur l’Ile de Beauté.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Gazélec Ajaccio Le Mans encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !