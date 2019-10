Pronostic Galatasaray Real Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Real décroche sa première victoire à Galatasaray !

Le Türk Telekom Stadium s'apprête à vivre un match palpitant en Ligue des Champions entre Galatasaray et le Real Madrid. Les Turcs et les Espagnols comptent le même nombre de points (1) et sont dans l'obligation de réussir un résultat s'ils veulent se qualifier pour les 1/8. Galatasaray a pris un point sur la pelouse de Bruges (0-0) avant de s'incliner à domicile face au PSG (0-1). Les Turcs n'ont toujours pas trouvé le chemins des filets dans cette Ligue des Champions malgré la présence de Babel, Falcao, ou encore Belhanda. Les Stambouliotes ont également des problèmes pour scorer en championnat de Turquie dont ils sont seulement 6avec 9 buts marqués en 8 journées. En face, le Real vit un début saison compliquée. Les hommes de Zidane ont été lourdement battus à Paris et ont été tout heureux d'accrocher un point face à Bruges (2-2). En Liga, les Merengue ont perdu leur première place ce week-end, en s'inclinant sur la seule frappe cadrée de Majorque (1-0). Zizou est sous pression et compte sur l'Europe pour rebondir. Les Madrilènes sont cependant toujours dans le coup sur les deux tableaux car leurs adversaires n'ont pas creusé d'écart irrémédiable. Karim Benzema est la satisfaction madrilène du début de saison et sera une nouvelle fois à la pointe de l'attaque du Real pour ce choc. Toujours au rendez-vous en C1 ces dernières saisons, les Espagnols devraient être en mesure de s'imposer à Istanbul et se relancer pour la deuxième place.