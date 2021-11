Pronostic Galatasaray OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’OM joue le coup à fond à Galatasaray

Dans ce groupe E d'Europa League, les quatres formations peuvent encore espérer se qualifier : Galatasaray, la Lazio Rome, l'Olympique de Marseille et même le Lokomotiv Moscou qui peut encore accrocher la 2place qualificative pour les 1/16. Actuellement, le club turc domine la poule avec 3 points d'avance sur les Italiens et 4 sur les Phocéens. Les joueurs de Fatih Terim sont toujours invaincus avec deux victoires obtenues face à la Lazio (1-0) et sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (0-1), pour deux nuls contre l'OM au Vélodrome (0-0) et lors du retour face au Lokomotiv (1-1). En championnat en revanche, le Gala' pointe à une décevante 8place à 12 points de Trabzonspor, le leader. Le week-end dernier, les hommes de Fatih Terim se sont inclinés face au Fenerbahce d'Özil (1-2). Avec une seule victoire lors des 4 dernières journées de championnat, le club turc n'est pas au mieux à l'orée d'affronter l'OM.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Olympique de Marseille n'a pas pu préparer ce choc dans des conditions idéales. En effet, en déplacement à Lyon, le club phocéen a vu le match arrêté suite à l'agression subie par Dimitri Payet. Le meilleur joueur marseillais depuis le début de saison a été marqué par cet incident et n'aurait pas été dans les conditions optimales pour ce match important en Turquie. Sa suspension suite à une accumulation de cartons jaunes va lui permettre de se reposer. Depuis le début de cette campagne, Marseille ne démérite pas mais n'a pas remporté la moindre rencontre, signant 4 matchs nuls. Lors de la dernière journée, les hommes de Sampaoli sont revenus au score en fin de rencontre face à la Lazio (2-2) grâce à Payet. 5 des 6 derniers matchs disputés (toutes compétitions confondues) par les Olympiens se sont finis sur des matchs nuls. Bonne nouvelle pour Sampaoli qui récupère son international turc Cergiz Ünder. Les Milik, Harit et Dieng auront sans doute les clés de l'animation offensive face au Gala' pour décrocher la victoire et se replacer au classement. Invaincu dans cette poule et sur ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, Marseille devrait une nouvelle fois accrocher au moins un nul face au club turc, dans une nouvelle rencontre avec moins de 5 buts.