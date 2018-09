Pronostic Galatasaray Lokomotiv Moscou : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Galatasaray veut faire dérailler le Lokomotiv

Dans ce groupe D très homogène et abordable, toutes les équipes ont le potentiel pour se qualifier. Sur ce premier match entre le Galatasaray et le Lokomotiv Moscou, les Turcs, souvent moins à l'aise à l'extérieur, vont vouloir s'imposer devant leurs bouillants supporters. Champions de Turquie la saison passée, les Stambouliotes ont bien débuté cette nouvelle saison et occupent déjà la tête de leur championnat. L'équipe de Fatih Terim comprend plusieurs vieilles connaissances de Ligue 1, comme Younès Belhanda, l'ancien Bordelais Mariano ou encore l'Algérien Sofiane Feghouli. Le meneur de jeu marocain Belhanda est un joueur essentiel au milieu de terrain car il apporte sa touche technique et son sens de la créativité. De plus, le numéro 10 sera frais pour ce choc face au Lokomotiv car il était suspendu en championnat ce week-end.Comme son adversaire, le Lokomotiv de Moscou a remporté son championnat national la saison dernière. En revanche, les Russes connaissent des difficultés en ce début d'exercice avec seulement 2 victoires en 7 matchs. L'effectif moscovite est composé de joueurs intéressants comme Farfan, Howedes, Eder, Fernandes ou Corluka, mais la recrue phare de l'intersaison, le buteur international russe Fedor Smolov, ne s'est pas encore adaptée au système de jeu de sa nouvelle équipe. Dans l'enfer de laa, nous voyons Galatasaray s'imposer devant ses fans face à une formation russe en manque de repères.