Pronostic Galatasaray Bruges : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des Champions

Galatasaray et Bruges dos à dos !

Dans ce groupe A dominé par le PSG et le Real Madrid, Galatasaray et Bruges s'affrontent pour la troisième place qui permet de basculer en Europa League. Les Turcs sont actuellement derniers mais comptent seulement un point de retard sur les Belges. Tout est donc ouvert pour la troisième place. Les joueurs de Fatih Terim se sont montrés solides à domicile face au Real Madrid et le PSG en concédant à chaque fois une courte défaite (1-0). Offensivement, le club stambouliote n'a toujours pas inscrit le moindre but dans cette C1. Champion de Turquie en titre, Galatasaray affiche un retard de 5 points sur le leader Sivasspor et s'est incliné à domicile ce week-end (1-0) contre Basaksehir.

De son côté, Bruges compte seulement un point de plus mais a montré de bien meilleures choses dans le jeu. Les Belges sont notamment allés chercher un nul sur le terrain du Real Madrid (2-2). Pour leur dernière sortie en Ligue des Champions, les partenaires de Mignolet se sont inclinés au Parc des Princes (1-0) face au PSG mais auraient mérité de ramener au moins un point. En championnat, Bruges est en tête avec 6 points d'avance sur le second. Philippe Clément, le coach de cette formation, n'est pas étranger aux bonnes prestations de son équipe. La saison passé, il avait permis à Genk de remporter la Jupiler League. Entre un Galatasaray solide à domicile et des Belges séduisant, les deux formations pourraient se neutraliser et se quitter sur un nul dont la cote doublée est juste énorme.